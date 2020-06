J'en garde de bons souvenir personnellement, je sais pas si c'est de la nostalgie ou quoi, mais j'avais bien aimé ! Même si il me semble il pouvait être bien chaud dans certains combats ! On incarne un ancien brigand ! Tu commences le jeu dans un désert, enfin on est loin de Bourg-Palette là !Au niveau de l'ost c'était pas mal du tout:J'en garde de très bon souvenirs !