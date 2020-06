Je viens d'y penser, un Wipeout au lancement de la PS5 aurait été tellement monstrueux... Déjà que ça envoyait sur les anciennes consoles. Imaginez ce que les développeurs auraient pu faire avec la puissance de la PS5 et son SSD...Espérons qu'un jour Sony ressorte un nouvel opus...

Like

Who likes this ?

posted the 06/12/2020 at 06:20 PM by natedrake