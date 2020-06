Depuis peu j'ai fait quelque séance de rattrapage de certain film netflix de l'année dernière et de cette année. Ci depuis le début les film netflix était assez médiocre voir mauvais,je trouve que ces temps ci ya eu gros progrès en terme d'intérêt.entre "le bout du monde,shaft ,doleymate is my name ,le dernier scorcese,tyler rake,ben franchement ça relève le niveau.