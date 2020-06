Sony Interactive (SIE) vient de publier un nouveau brevet détaillant le fonctionnement de l'interface de la PS5, on s’aperçoit que le système de tuile de celui de la ps4 a été gardé et amélioré. Ce dernier est daté du 9 juin 2020.On constate aussi que les jeux seront rangés dans leurs propres catégories (Game) contrairement à la ps4 ou ils étaient les un à coté des autres et mélangés avec les catégories de menu. Une interface plus lisible donc.Souvenez vous il y a quelques mois une image avait fuité montrant un leak de l'interface de la ps5, et dont je trouve que le brevet se rapproche pas mal du leak: