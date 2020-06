"Il y a beaucoup d'enthousiasme pour Navi 2, ou ce que nos fans ont surnommé le Big Navi", a déclaré Devinder Kumar, le directeur financier d'AMD, lors de la récente conférence sur la technologie mondiale de la Bank of America Securities. "Ce sera notre premier produit à base de RDNA 2."

"Le Big Navi est un produit halo", poursuit M. Kumar, "les amateurs aiment acheter le meilleur, et nous travaillons certainement à leur donner le meilleur".

"L'architecture RDNA 2 passe par toute la pile(gamme)", dit Kumar, "elle ira des GPU grand public jusqu'aux enthousiastes(hardecore gamer) et ensuite l'architecture ira aussi dans les produits pour consoles de jeu... ainsi que dans nos produits intégrés pour les APU".



"Cela nous permet de tirer parti de l'écosystème plus large, d'accélérer le développement de fonctionnalités passionnantes comme le ray tracing et bien plus encore."





Amd vient de confirmer les rumeurs concernant son BIG Navi ou Navi 2 , son GPU censé concurrencer le haut de gamme Nvidia (RTX TITAN ou RTX 2080TI), et sera la première à sortir sous architecture RDNA 2 et qui devrait être disponible en septembre ou octobre 2020.