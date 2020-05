Je reviens avec un rumeur repéré sur neogaf et relaye sur redditVoila ce que ça dit"J'ai eu une petite discussion aujourd'hui avec mon ami qui travaillait à Namco, il n'a pas beaucoup de nouvelles informations.Les versions next-gen sont confirmé (comme tout le monde s'y attendait), les retards causés par les changements dans le développement et maintenant covid allait déplacer la sortie à l'heure d'été, donc ils ont décidé de faire des versions next-gen, sortie prévue au T3 (je pense qu'il voulait dire le T3 financier, sinon ils sortiraient la version currentgen et puis quelques mois plus tard la version next-gen, et à moins que Namco ne veuille traire les doubles-dippers ou vendre des mises à jour next-gen, ça n'a pas de sens) (c'est FromSoftware... n'attendez pas beaucoup plus que des res plus élevés et peut-être 60fps des versions next-gen)Le jeu est terminé (en termes de contenu) jouable du début à la fin, ils sont à l'étape de correction des bug/optimisation + portage nextgen. "https://www.reddit.com/r/Eldenring/comments/grikq0/neogaf_user_with_links_in_namco_update_the_game/Je rappelle à tous le temps de développement des différentes production From SoftwareBB 2.6 ansDS3 2.8 ansSekiro 3.3 ansElden ring 3.1 ....