Le scénariste principal a déclaré dans un chat avec VG247 qu'il serait possible que les prochaines aventures de the witcher se consacreraient sur le personnage de Ciri.On sait que après la sortie Cyberpunk, Cd Projeckt aimerai retrouver l’univers de notre sorceleur préféré, et que le développement serait en pré production, confié à une petite équipe.Voici ses propos

"Je regrette que nous n'ayons pas pu explorer un peu plus le passé de Ciri", a-t-il expliqué. «Elle est un personnage incroyablement riche et complexe. «Pour des raisons évidentes - eh bien, elle a quasiment disparu pendant les deux tiers du jeu - elle n'a pas eu autant de temps d'écran que nous, écrivains, l'aurions souhaité. Mais bon, c'est peut-être quelque chose sur quoi nous pourrons revenir à l'avenir. »

posted the 05/19/2020 at 09:10 AM by kratoszeus