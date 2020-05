Bien que nous étions très attachés au dragon/pomme/bougie/machine à coudre assis à côté de notre nom pendant notre première décennie d’existence, notre nouveau logo est parfait pour la prochaine. Mais nous ne sommes pas ici pour vous expliquer ce que c’est, ni même son sens. Tout comme Minecraft, c’est à vous de décider.



Nous dirons ceci : jouer est au cœur de Mojang Studios. C’est la colonne vertébrale cubique de nos jeux, le cœur de notre philosophie de développement et c’est même intrinsèquement lié à notre nom (qui signifie Gadget en vieux suédois). Et finalement, il est introduit dans notre nom de manière plus carrée.



Mais il nous reste à dévoiler nos plus grands secrets. Ils sont cachés à la vue de tous y compris dans ce logo. Nous introduisons les Mojangs ! Ces mystérieux petits Gizmos acquièrent leur puissance en jouant. Ils testent et bricolent, explorent constamment et nous aident à découvrir de nouveaux recoins de l’univers Minecraft.

Mojang, filiale des Xbox Game Studios, devient Mojang Studios.