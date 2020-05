Bonjour à tous Je m'adresse aux frontalier suisse ou a ceux qui connaissent des amis la bas. Donc ça élimine pas mal de monde. Elle est a 1111 CHF ce qui m'est revenu à 1057€ Attend tu crois que c'est finis non !!! Quand je suis allez au migros de Genève ou il y a ce meltronics il m'ont propose la carte de fidélité migros je lui ça m'apporte quoi ? Il ma explique que jusqu'au 01/06 les point cumulus sont x20 ce qui fait un bon d'achat de 210 CHF que je reçois 1 mois après mon achat. La Tv OLED m'est revenue à 874€ https://www.melectronics.ch/fr/p/770357100000/lg-oled55c9m-139-cm-tv-oled-4k

Like

Who likes this ?

posted the 05/15/2020 at 03:40 PM by omso