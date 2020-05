Franchement, le pad officiel Saturn sorti par Retro bit gaming est démentiel !On le croirait sorti des usines de Sega de 1995, c'est bluffant !Ils ont réussi à refaire la croix directionnelle à l'identique et de meilleurs boutons de tranches même !(ça parle aussi un peu de Polymega ^^ )

posted the 05/04/2020 at 11:13 AM by arunotaku