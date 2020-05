Bonsoir à tous,



Petit billet rapide sur mon jeu du Dimanche : Gears Tactics.



J'ai toujours plutôt apprécié la licence Gears of War, même si pas mal bas du front niveau subtilité avec ces mecs complètement pété avec des morphologie improbable, mais en prenant le jeu pour ce qu'il est, à savoir un bon défouloir "no brain" il a pour lui de bien faire passer le temps. Le problème de ce spin-off vient du fait qu'il se lance dans un style dont je suis pas du tout friand à la base. Déplacer ces perso par cases en attendant sont tour pour attaqué, j'ai toujours trouvé ça mou et chiant. Même le système de combat au tour par tour dans les RPG me rebute au plus haut point (surtout quand ils sont aléatoire hein FFVII).



Bref hier soir j'ai mater l'émission Gamekult sur YT et il y avait une longue partie consacrée à ce Gears Tactics et c'était Gautoz qui avait la lourde charge d'en parler. Il a mine rien bien fait sont taf parce qu'il m'a littéralement donné envi d'y joué, alors que j'en attendais rien du tout. Abonné Game Pass PC je me suis dit allez on va essayé j'ai rien à perdre. Ca tombe plutôt bien en plus parce que ces derniers temps j'en ai ma claque de toujours joué aux même style de jeu, et j'avais envi de fraicheur.



Jeu téléchargé (environ 30 Go) et lancé, j'ai passé une bonne heure dessus (le temps de faire le tuto et la 1ère mission), et franchement j'ai trouvé ça vraiment bien.



Etant ultra novice dans le genre, tout est bien expliqué en point d'en faire une bonne entrée en matière pour s'initié aux tactical (qu'on soit fan ou non de Gears). Il y a une certaines liberté dans les déplacements (pas de cases au sol) tout est régie pas des Points d'Action avec lesquels il faut gérer ces attaques, moves, rechargements, etc.. et ont se prend vraiment au jeu de placer ces Gears de la meilleure des manières pour faire des dégâts en s'en prenant le moins possible.



J'avoue que j'ai dû recommencer la 1ère mission parce que j'ai fait de la merde mais ont apprend vite de ces erreurs. Il y a aussi la possibilité d'upgrader ces armes et de les personnalisés (couleur & matériaux).



Je débute juste, mais ça parle de 30h environ pour en voir le bout ce qui est pas mal du tout.



Techniquement il claque bien la tronche aussi, et tourne parfaitement bien en 4k/60fps (full Ultra) sur ma config (Ryzen 7 3700X et RTX 2070) même si clairement, qu'il tourne en 60fps ou pas pour ce genre de jeu ont s'en fout un peut. Support manette complète aussi (normal vu qu'il est censé sortir sur Xbox One) mais c'est clairement plus souple au clavier/souris.



Si vous avez le XGP c'est a testé même si vous êtes pas fan du genre. Il est vraiment cool à prendre en main et pourrait à terme me faire apprécier le genre.



Voilà, fin du monologue un peut indigeste, mais ça peut être bon parfois de ne pas rester campé sur ces aprioris et s'ouvrir à quelque chose de différent. Que ce soit au niveau jeu ou console.