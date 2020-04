Bonjour à tous.



J'ai la possibilité de récupérer la version goty d'un vieux jeu ps4 que j'ai fais et vendu à l'époque, mais la fameuse version goty est une version uk, aussi je me demandais si ca ne posera pas problèmes avec mon ancienne sauvegarde (version fr) ?



J'ai vu quelque part que sur ps4 les sauvegardes sont verrouillées entre régions eu et us , mais aucune confirmation, j'ai le doute maintenant !