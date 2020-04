Cela fait maintenant des années que les fans des jeux Batman Arkham attendent l'annonce de ce qui viendra après Batman Arkham Knight. Comme de nombreux éléments le poussent à croire depuis de nombreux mois, le prochain jeu de Warner Bros. Montréal serait un nouveau Batman Arkham mettant en scène la Cour des Hiboux.



Le site GWW, citant de multiples sources, affirme que ce jeu est bel et bien celui sur lequel planche le studio québécois et ajoute de nouveaux éléments à cette rumeur. Selon ses sources, ce nouveau jeu serait un "soft reboot" de la série des Batman Arkham (ce qui implique qu'il partirait sur de nouvelles bases tout en tenant compte de certains éléments de la série originale.



Ce nouveau Batman Arkham donc :



- Mettrait bel et bien en scène la Cour des Hiboux (organisation criminelle de Gotham)



- D'autres héros de l'univers Batman seraient jouables dans ce nouveau titre et que ce dernier permettrait de jouer en coopération.



- Date de sortie estimée à l'automne prochain.



- Ce jeu est le jeu de Rocksteady serait "lié"



- Ce dernier se déroulerait lui aussi dans l'univers partagé mis en place par le jeu de Warner Montréal et serait prévu sur PS5 et Xbox Series X.



- Devait être dévoilé à l'E3 2020.



- L'annonce ne devrait (enfin !) Plus tardé



- Un jeu Superman serait également dans les tuyaux de Warner. Rocksteasy devait effectivement développer un jeu Superman mais le projet a été on ignore pourquoi refusé par l'éditeur.