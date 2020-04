Finalement, le mercredi 15 avril en fin de journée, Amazon a annoncé la suspension temporaire de ses activités dans ses centres de distribution en France. Alors que les syndicats évoquent un arrêt de l'activité pendant 5 jours au moins, le e-commerçant a déclaré que « la complexité inhérente à nos activités logistiques et l'amende d'un million d'euros par infraction imposée par le tribunal » ont pesé dans la balance, l'entreprise ne pouvant s'assurer de respecter pleinement la décision. « Nous restons perplexes quant à la décision rendue par le Tribunal, malgré les preuves concrètes apportées sur les mesures de sécurité que nous avons mises en œuvre, et faisons appel de cette décision », maintient Amazon.



L'entreprise américaine prévient que la décision aura des conséquences pour de nombreuses personnes en France, « notamment qu'il s'agisse de nos milliers de collaborateurs, des clients qui comptent sur nous en ce moment plus que jamais ou des nombreuses TPE et PME françaises qui s'appuient sur Amazon pour se développer », et qui pourraient grandement souffrir de cette cessation provisoire de l'activité.



Les employés des centres de distribution sont donc appelés à rester chez eux au moins cette semaine. Amazon continuera de servir ses clients français grâce aux entreprises indépendantes qui vendent sur sa marketplace, et qui ne dépendant pas de ses centres de distribution.



Mise à jour du 15 avril 2020, 15h15



Selon nos confrères de Capital, Amazon devrait fermer l'ensemble de ses entrepôts pendant 5 jours, au moins jusqu'au 21 avril donc. Ce sont les syndicats qui ont directement fait remonter l'information.



Oyé Oyé,Amazon a décidé de suspendre ses activités en France, suite à la décision du Tribunal de Nanterre, qui estime que Amazon ne respecterai pas les consignes de livraisons,c est à dire de se concentrer uniquement sur la livraison des produits essentiels en ces temps d'épidémie. Mais aussi de ne pas assurer la sécurité sanitaire à ses employés.