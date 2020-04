Tests

Dead Cells

Développeur : Motion TwinDate de sortie : 10 mai 2017Genre : RoguelikePITCH :Alors pour l'histoire de Dead Cells, c'est un peu comme dans les Dark Souls et co.L'histoire n'est pas narrée ou expliquée d'entré de jeu, il vous faudra recueillir les quelques bribes d'histoire ci et là dans les niveaux pour avoir une idée globale.Mais voici le synopsis de wiki :GAMEPLAY :Mélange de roguelike et metroidvania, Dead Cells se joue en plateformer/action 2D.Vous progressez donc dans des lieux fermés ou vous jonglez allègrement entre combats, esquives et autre walljump.Le protagoniste :Pas de stats ici, tout passe par l'équipement.Vous disposez de 5 emplacements pour équiper votre personnage. Deux emplacements pour les diverses armes, arcs et boucliers... deux emplacements pour des pièges/grenades/pouvoirs et un emplacement pour une amulette.Chaque arme ou objet possède des effets différents, feu, glace, électrique voir malus etc...Entre deux niveaux, les équipements peuvent aussi être améliorés contre une somme en or selon son niveau de rareté.Mais aussi pendant les niveaux. Vous tomberez sur des augmentations de stat.Il existe 3 stats : Brutalité / Tactique / Surviechaque objet possède une ou deux de ces 3 stats. Ces augmentations de stat vous donnent la possibilité de monter une stat au choix parmi les 3 ou des fois, seulement 2.Selon la stat sélectionnée, les objets qui partagent cette stat, se verront monter en puissance. Chaque stat augmente par la même votre niveau de vie en %.Il sera donc parfois nécessaire de sélectionner une stat qui n'est commune à aucun de vos objets mais qui vous donne 70% de vie supplémentaire.Et comme il n'existe pas de stat de défense, il sera préférable d'avoir un maximum de vie possible. Le protagoniste commence avec 100hp et peut arriver à 16.000hp.En gros, vos HP servent de stat de défense.Vous pourrez aussi vous "équiper" de 3 mutations parmi une quarantaine possible.Ces mutation vous octroie divers bonus selon votre façon de jouer.Ex : réduction du cooldown des pièges/pouvoir/grenades...Blueprint :Votre arsenal dépend des schémas que vous rapportez au "Collector", NPC qui se trouve entre 2 niveaux.Celui-ci stock vos schémas et en échange d'orbes, il créera l'objet inscrit sur le schéma le rendra disponible pour les prochains run.En gros, si vous ne ramassez pas les schémas sur vos ennemis vaincus ou trainant dans les niveaux, vous ne pourrez pas les débloquer et vous n'aurez jamais accès à d'autres équipements.Les schémas sont donc nécessaires pour étoffer votre arsenal et Dead Cells est le Pokémon du Roguelike... Des schémas, il en existe largement plus d'une centaine.Roguelike?Le principe est d'essayer de boucler un run d'un coup car à votre mort, vous devrez recommencer depuis le début. Il n'y a pas de bonefire dans Dead Cells.Schémas et orbes en votre possession, au moment de votre mort, seront perdu.Chaque run est généré de façon procédural et donc, la disposition des niveaux change à chaque partie et vous devrez donc redécouvrir les niveaux à chaque run.Si dans les premiers run, vous vous dirigez souvent vers la même sortie, des améliorations permanentes appelée "Rune", de nouveaux chemins seront vite accessibles vous donnant la possibilité de parfois choisir jusqu'à 3 destinations.Côté rejouabilité, le jeu à été conçu pour ça.Un RUN peut se finir en 30min ou 1h20min. Selon si vous voulez découvrir les niveaux en entier ou non. Certains niveaux sont plutôt grands.Et vu le nombre de schémas pouvant être trouvé et surtout le nombre de orbes nécessaires pour les débloquer... compléter le jeu à 100% demandera beaucoup, beaucoup d'heures et de runs.RÉALISATION :Dead Cells surf sur la vague du neo retro.Si les NPC ne sont toujours du meilleur rendu, les décors s'en sortent mieux. Détaillés, sombre et variés avec quelques effets de lumières réussi.Si les perso sont moins réussi, ils sont par contre plutôt bien animés.Le protagoniste possède pas mal d'animations que ce soit dans le jeu ou en "cut-scene".Le bestiaire est lui aussi varié.Côté jouabilité, RAS. On est très mobile, les commande réagisse rapidement et on peut traverser les niveaux avec aisance.Le jeu est d'ailleurs chronométré. Finir les niveau en dessous d'un certain délai offre des récompenses.Côté musique, on a droit à des morceaux vraiment sympa. Certains sont discrets mais la plupart sont bien entrainantes.Pour ce qui est des points négatifs, il n'y en a pas si ce n'est le niveau d'engagement pour atteindre le 100%.Ce jeu demande du grind poussif. Mais là, c'est au joueur de décider de son niveau d'engagement.En résumé,Un bon roguelike avec un bon niveau de challenge. Surtout après avoir fini le jeu une fois.Bonne rejouabilité grâce à ses niveaux en procédural qui font qu'on ne refait pas les mêmes parcours et son gameplay rapide et nerveux.Selon votre niveau d'engagement, Dead Cells pourra vous tenir une centaine d'heures.Un bon jeu pour les fans du genre.Ceux qui cherchent plus un metroidvania devront se rabattre sur Bloodstained.+ Pixel art de qualité+ OST+ Gameplay nerveux+ Challenge+ Rejouabilité- Meh.../10