Sérieux c'est quoi ça ? One Piece, saison 1, 2, 3 après ça passe a 8 ou 9 et après 14, 15 et 16 ? Avec la moitié des épisodes en moins dans certains.



Ils sont ou les autres épisodes ? Je me doute qu'il doit y avoir un lien avec Kana Home Video pour la diffusion (histoire de pas niqué leurs ventes de DVD, 2020 vive le DVD) mais quand même ! Je paye un abonnement c'est pas pour avoir la moitié d'une série sérieux!