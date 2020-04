En cette période de sortie de Final Fantasy VII Remake, pourquoi ne pas se remémorer ce qui nous avait fait rêver lors de notre enfance ? Les publicités dans le jeu vidéo c'était quelque chose (parce qu'il y en avait à foison !).Final Fantasy VII (mon jeu préféré de tous les temps)J'en profite pour ajouter la vidéo que j'avais faite avec ma Go Pro, en direct de la conférence E3 2015 de Playstation :https://twitter.com/CN_Play/status/1248690270037848064Et pour les aficionados, un petit coup de musique ?

posted the 04/13/2020 at 01:05 PM by tuni