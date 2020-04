Tests

Hellblade

Développeur : Ninja TheoryDate de sortie : 8 août 2017Genre : ActionPITCH :Senua, guerrière picte, se croyant maudite et responsable de la mort de son amant Dillion, fait route vers le royaume de Helheim. Pour demander à Hela de libérer l’âme de son Amant.GAMEPLAY :Hellblade est un jeu d'action narratif à la 3ème personne.Senua se croit maudite car elle entend des voix qu'elle appelle "Furies".Se voix lui disent où aller et quoi faire.Lors des combats les "Furies" vous donnent, entre autre, des indications. Par exemple : elles peuvent vous dire qu'un ennemi va vous frapper à votre droite, ou pas derrière etc...Pour ce qui est des actions, vous avez la possibilité de réaliser des combos en alternant coups faibles et forts.Une parade au bon moment enclenchera un bref ralentissement du temps propice pour une contre attaque.Un coup de pied pour briser la garde des ennemis et une esquive.Bien que Senua n'ait pas une myriade de coups différents à disposition, les combats sont vraiment prenants et efficaces.Hors combat, Senua traverse des niveaux assez dirigistes en résolvant des énigmes diverses.Les niveaux ne peuvent être revisités une fois fini.Autre aspect du jeu : Le PERMADEATH.Après votre premier combat, Senua est atteinte de la pourriture noire.Cette marque noire sur son bras droit agrandi au fur et mure de vos morts. Lorsque la pourriture noire atteint la tête de Senua, celle-ci meurt et votre progression est effacée.Le jeu n'étant pas spécialement difficile, je ne suis pas mort souvent et du coup, je n'ai pas pu vérifier cette fonction du jeu. (et tant mieux en fait)RÉALISATION :Techniquement, c'est maitrisé. Que ce soit la DA, les textures, les lumières ou la modélisation, tout est soigné.Les animations et mocap durant les cut-scene.Le positionnement et le mouvement de caméra est le plus réussi qu'il m'est été donné de voir. Mouvement, inexistant dans d'autres jeux plus récents et aux moyens bien plus conséquents (GoW), qui donne un dynamisme au rendu global.Le scénario aussi est bien écrit et intéressant. Pour des raison de spoil, je préfère en rester là.Mais la narration est un point important du jeu et est de qualité.L'OST et l'ambiance sonore est un des points forts du jeu. Les musiques sont vraiment de qualité et le sound design est l'un des meilleures que j'ai pu entendre. (pour ne pas dire le meilleur)Ici les développeurs ont vraiment travailler le son pour le 5.1c'est juste une régale pour les oreilles. Si vous êtes équipe d'un home cinéma, Hellblade vous fera comprendre que le sound design est vraiment une partie dans les jeux que la plupart des éditeurs négligent.Bon, on va maintenant pinailler...Le bestiaire est plutôt faiblard. Si les combats sont au top, on fini vite par affronter encore et encore les mêmes ennemis.Énigmes avec concept sympa sur les illusions mais trop simples et redondantes.Durée de vie du jeu... 5-6heures.Replay value?En résumé,Hellblade délivre des combats dynamiques avec des visuels et un sound design très réussis et une narration prenante du début à la fin et ne s'encombre pas de superflus. (même si, un peu plus de contenu ou objectifs n'auraient pas fait de mal à la durée de vie)Mais avec seulement une équipe de 20 personnes pour la réalisation de Hellblade... Difficile de reprocher au jeu quoique ce soit.Pour moi, une bonne découverte. Pour ceux qui aiment les jeu qui ont une histoire à raconter avec des combats solides sans devoir s'investir plusieurs dizaines d'heures.+ DA et ambiance du jeu+ Les combats+ Sound Design+ Histoire- Durée de vie assez courte- Peu d'objectifs à part le scénario principal/10