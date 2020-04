Divers

Ils ne sont plus que 4... Sonilka, Chiotgamer, Shido et Slyder.-Slyder se jette sur Sonilka et active le chiffre chance 1.-Sonilka attends et n'attaque personne... Et choisi le chiffre 1 aussi.-Chiotgamer attaque Shido et choisi le chiffre 1.-Quand à Shido, il choisi le chiffre 2 et combat Chiotgamer.attaque de front Sonilka qui a décidé d'attaquer personne et d'attendre... Ce dernier se fait surprendre.Slyder avait choisi le chiffre 1 qui était également le chiffre chance ! Tandis que que Sonilka avait opté pour le 1 alors que c'était le 2 qui lui aurait porté chance...Slyder est bien trop rapide et malgré les esquives de Sonilka, celui-ci ne peut éviter les attaques incessantes de Slyder.A quelques mètres de là,. Shido choisi le 2 alors qu'il fallait choisir le 1 alors que Chiotgamer comptait sur le 1 et il fallait choisir le 2... Du coup, leurs forces sont égales et ils arrivent à éviter les attaques de l'autre.Alors que Shido possède des objets de grandes valeurs (PQ et remède) Chiotgamer dispose d'une carabine qui l'a trouvée bien plus tôt. Sa puissance de feu est donc supérieure. Chiotgamer dégaine l'arme et tire sur Shido. Il ne peut éviter l'attaque.Chiotgamer n'a plus de balles dans sa carabine. Les deux survivants doivent s'affronter à main nue.Il faudra là encore une dose de chance.Interdiction de choisir le même chiffre.