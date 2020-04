Tests

Mass Effect Andromeda

Développeur : BiowareDate de sortie : 23 Mars 2017Genre : Action-AventurePITCH :Après que Shepard et l'équipe du Normandy ait sauvé la Voie Lactée, celle-ci est toujours sous la menace imminente des Moissonneurs. L'humanité (et les autres races) décident alors de mettre en place la mission "Andromeda Initiative".Mission qui a pour but d’emmener plusieurs arches dans un voyage de 600ans vers la galaxie d'Andromède.Le jeu s déroule donc dans une nouvelle galaxie, Andromède. Les scientifiques ayant déterminé plusieurs mondes en "OR" susceptibles de pouvoir abriter la vie.A votre arrivé à bord du Hyperion, vous apprenez que les autres arches sont manquantes, que les mondes en or sont inhospitaliers et que la population de l'arche manque de ressources, vivres et qu'il est impératif de trouver un monde pouvant être colonisé.Coté scénar, ME:A s'explique par les évènement de la première trilogie.Il pose des bases solides pour une nouvelle trilogie, questions et enjeux.On est bien dans la trame, a s'attacher aux héros au travers des échanges de dialogues des membres de l'équipage ou suivant les intrigues que propose le jeu.Par contre, le choix des proposition de dialogue ne reflète pas toujours, voir souvent, le dialogue réel.GAMEPLAY :ME:A reprend la formule de la première trilogie.On incarne un héro(ine), leader d'une escouade de 3 membres d'équipage dans une vue à la 3ème personne.Les 2 membres d'équipages sont le plus souvent sélectionnable et sont contrôlé par l'IA bien qu'il soit possible de donner des ordres de déplacement ou cible à éliminer.En tant que TPS action, ME:A reste classique dans son approche. Plusieurs armes possibles, possibilité de se cacher derrière un obstacle et tirer par dessus ou utiliser des pouvoir biotiques, tech (utilisation de tourelles, etc..) ou de simples grenades de soldat.Il est toujours possible d'amorcer des combos et créer des réactions en chaine avec les divers pouvoirs biotiques et tech ou de faire du corps à corps.Bien que classique, les combats restent quand même rapides et intenses (J'ai joué en difficulté max), le héro se déplace assez vite grâce aux esquives et sauts, permettant de changer de position assez facilement lorsque la situation l'exige.Une grande partie du jeu se déroule dans le Nomade. Véhicule disposant de 6 roues motrices capable de rouler sur n'importe quelle surface.Il y a donc une grande partie d'explorations, Hélios comporte 7 habitats (de taille variables)pouvant être parcourus. (pas tous en nomade)Certains habitats ont des conditions de températures ou radiations extrêmes.Vous forçant à vous mettre à l’abri pour vous réchauffer, vous mettre à l'ombre ou encore évacuer les radiation de votre combinaison.Malheureusement, à part les points d'intérêt sur les maps, il y a peu d’interactions avec les environnements.Ci et là quelques animaux qui constituent la faune qui essayent de vous agresser mais à côté des quels on passe à côté la plupart du temps, tant ces rencontres n'ont pas d'impact.Pour ce qui est des missions, ME:A propose beaucoup de missions secondaires en plus de la trame principale.Vous aurez la possibilité de prendre des décisions qui influenceront le cours de l'histoire.Mettre telle ou telle personne au pouvoir et vous mettre à dos certaines personnes en désaccord avec votre choix.Romancer des membres d'équipage ou autres.Certains choix n'ont aucune répercussion sur l'histoire en cours et a moins d'une sauvegarde crossgen sur un ME:A2, ces choix resteront malheureusement sans conséquences.RÉALISATION :ME:A est clairement un jeu qui a manqué de finissions.Je n'ai pas joué au jeu à sa sortie à cause des retours mitigés sur sa réalisation et j'ai donc, préféré attendre pour y jouer. Quant est il 3 ans plus tard??Graphiquement, rien à redire. C'est beau, les panorama sont convainquant et diversifiés.Le rendu en nomade est vraiment sympa et jouable.Côté bestiaire, on retrouve les mêmes créatures alors qu'on est sur différentes planètes aux conditions différentes. Bref, le bestiaires est plutôt pauvre.Coté son, l'OST est solide avec des morceaux fort. Malheureusement peu présents.Le jeu manque de musiques d'ambiance.La VF, elle, est immonde, il ne m'a pas fallu 10min pour retourner à l'écran titre et remettre la VO.Pour le framerate, il y a quelques chutes mais en règle générale, c'est assez fluide et constant.Pour l'IA, rien de neuf. Ça reste classique.L'IA des coéquipiers, en revanche, c'est la cata. Ils foutent rien. J'en ai vu qui restaient planqué derrière une caisse et nous bougeait plus de là.Des coéquipiers qui viennent se mettre a côté de vous, vous faisant subir des dégâts et lorsque vous lui assignez une autre position, celui-ci se met à découvert, se fait tirer de tous les côtés mais reste à l'endroit désigné jusqu'à la mort.Ceux-ci ne couvrent pas non plus vos flancs ou arrières... Le nombre de fois que je suis mort à cause d'un ennemis qui m'a contourné alors que mes coéquipiers étaient derrière moi, surtout qu'en difficulté max, on meurt très vite.Vos coéquipiers attaquent de leur propre chef. Du coup, pour les attaques surprise... bah.Après, au niveau des finissions :Certaines animations de visage ou encore de déplacement sont toujours à retravailler...Alex Ryder (pionnier) dans certaines cutscene, marche comme un mec avec des jambes arqués...Des têtes de NPC qui font un 180° en penchant vers l'arrière...Bug de collisions en tout genre. Un câble de 10cm qui vous bloque, passer au travers d'un mur en exécutant une attaque de mêlée, passer au travers du sol et tomber hors de la map, NPC coincé dans un mur ou structure, etc...Loading infini qui se termine en crash, Nomade qui apparait dans un niveau pédestre après un loading...Ennemis qui ne vous ciblent pas, patrouillent comme si de rien était et qu'on ne peut tuer.Ou ennemis qui restent figés en attendant de se faire tuer.Bref, un jeu qui aurait bien mérité de plus de soin et finissions dans son développement.Manque de temps?En résumé,ME:A est un jeu qui m'a bien plus.Bien que le jeu ne soit pas parfait, je me suis laissé prendre par des combats réussis et une histoire avec des personnages dont je me suis attaché.En difficulté max, il m'a fallu 97heures de jeu pour faire la plupart des quêtes et tâches secondaires et arrivé à la fin du jeu, j'étais déçu que ce soit la fin.Dans beaucoup de jeux, je suis relativement satisfait d'être arrivé au terme de l'aventure, ce n'était pas le cas ici. J'aurai aimé qu'elle se prolonge, du coup, j'ai relancé une mid partie et romancé un autre personnage pour une 30taine d'heures supplémentaires.Voilà, pour moi Mass Effect Andromeda me laissera un bon souvenir malgré ses imperfections.Si vous avez aimé la première trilogie, il n'y a pas de raison que vous n'aimiez pas ME:A.En espérant une suite avec toute l'attention qu'elle mérite et une possibilité de sauvegarde crossgen pour profiter des conséquence de nos choix dans ce premier volet.+ Graphiquement réussi+ OST+ Combats+ Durée de vie.- Bugs divers- IA perfectible- VF/10