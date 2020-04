Nous aimons cette idée que vous avez un joueur, un streameur et un spectateur partageant tous cet environnement interactif synchrone de Twitch - Mike Frazzini, vice-président de la branche jeu vidéo d'Amazon.

Avec Project Tempo, qui consiste à jouer sur le cloud, l'objectif est d'atteindre encore plus de joueurs ("attirer des millions de personnes supplémentaires dans l'écosystème des services Amazon"). Habituellement, les calculs nécessaires pour alimenter un jeu vidéo sont effectués sur une console, un ordinateur ou un appareil mobile appartenant au joueur. Mais avec un service de cloud computing, ce traitement se fait directement via un data center. Cela peut permettre aux utilisateurs de jouer à des jeux sur des appareils moins chers sans téléchargement. Des dirigeants et des analystes de l'industrie du jeu vidéo ont souvent soupçonné qu'Amazon travaillait sur son propre service de jeux en cloud. Des personnes proches de Project Tempo ont déclaré que la société espérait introduire une version d'essai dès cette année, mais elle pourrait finalement glisser en 2021 à cause des perturbations liées au nouveau coronavirus.

Après la sortie de Crucible (shooter SF coopératif) et New World (MMO) en mai prochain, Amazon prévoit d'introduire des jeux interactifs sur Twitch au cours de l'été avec une fonctionnalité similaire à Crowd Play de Stadia (toujours absente depuis son lancement).En parallèle, le géant de l'e-commerce prépare tranquillement et sans précipitation le concurrent de Google Stadia (anciennement Project Stream), Project xCloud, PlayStation Now ou encore Nvidia GeForce Now -->