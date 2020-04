Salut tout le monde. Je profite de ce moment de confinement pour vous partager ma dernière découverte manga. D'autres en ont peut-être déjà parlé, il s'agit de Kingdom. Il y a déjà une trentaine de tomes disponibles, ce n'est donc pas vraiment une nouveauté ^^. Mais mon Dieu... c'est de la bombe ! Petit résumé: La Chine, qui n'est pas encore unifiée, traverse une grande guerre de cinq siècles. Shin, un jeune garçon contemporain de ces temps violents et houleux, cherche, par la seule force de son épée, à se faire un nom sous les cieux !! Je vous laisse la fiche sens critique: https://www.senscritique.com/bd/Kingdom/10376905 Et une vidéo du Chef Otaku: https://www.youtube.com/watch?v=ApX6Bib85V0 Est-ce que certains d'entre vous le lisent ? (Pas de spoil s'il vous plait)

posted the 04/01/2020 at 09:20 AM by sweetchukk