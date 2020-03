Divers

prend le vélo et file vers le bunker. Après une bonne dizaine de minutes, il arrive enfin. Mais le gros infecté entend Slyder arrivé et se dirige vers lui.attend patiemment que l'infecté change de place. Il se dirige en courant vers le bunker.s'approche et se rend compte qu'il aperçoit, caché dans les hautes herbes. Ce-dernier ne l'a pas vu arrivé. Iglooo dipose d'une perceuse et attaque Shido. Shido n'ayant pas d'arme il a moins de chance de s'en sortir. Une chance sur trois.(chiffre préalablement choisi avant)contourne tout le monde et voit Iglooo attaquer Shido. Il observe la fin du combat.va vers les aboiements. Un chien blessé est là, blessé au sol...va vers le bruit. Plus il s'approche, plus il entend le bruit. Il s'agit d'aboiement d'un chien.Vous vous trouvez nez à nez avec Chiotgamer. Celui-ci est armé d'une carabine. Quand à Aym, il n'a pas d'arme...Chiotgamer tire sur Aym.(chiffre préalablement choisi avant)Nombre de survivants restants : 6