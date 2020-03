dans une interview datant de l'annee derniere matt booty a affirmé que le AAA n'etait pas ce qu'ils cherchaient a obtenir de leur nouveaux studio ,mais des jeux s'en approchant ,sans qu'ils coutent ni ne necessite autant de dev qu'un AAA classique , en prenant comme exemple hellblade ,il fait nottement reference au procédurale et a houdini qui permettrait d'atteindre ces objectifs.



ca démarre a 11:15







personnellement ca ne me gene pas le moins du monde tant que la qualité est la et qu'ils subsite tout de meme quelques AAA system seller chez xbox

et vous qu'en pensez vous?