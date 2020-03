"Chez AMD, la sécurité des données et la protection de notre propriété intellectuelle sont une priorité. En décembre 2019, nous avons été contactés par une personne qui prétendait avoir des fichiers de test liés à un sous-ensemble de nos produits graphiques actuels et futurs, dont certains ont récemment été publiés en ligne, mais qui ont depuis été supprimés.

Bien que nous soyons conscients que l'auteur a des fichiers supplémentaires qui n'ont pas été rendus publics, nous pensons que les données en questions ne sont pas essentielles à la compétitivité ou à la sécurité de nos produits graphiques. Nous ne savons pas si l'auteur de l'infraction possède des informations sur une autre de nos technologies.



Nous travaillons en étroite collaboration avec les responsables de l'application des lois et d'autres experts dans le cadre d'une enquête criminelle en cours."



AMD vient de dévoiler de s'être fait voler des données sensibles sur le futur GPU qui équipera la séries x et ses futurs GPU Navi, l'auteur de ses vols réclame pas moins de 100 millions de dollars de rançon.