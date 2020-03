Bonjour à tous,



Voici un petit avis sur la démo de Resident Evil 3.



Pour commencer, sachez 2 choses :

- Je n'avais pas fait RE2 et RE3 à l'époque PS1 ;

- J'ai fait et apprécié RE2 Remake.



Cela étant dit je dois dire que depuis l'annonce de RE3 et les premières vidéos in-game, je ne suis pas plus emballé que ça, j'ai néanmoins décidé de faire cette démo, encore une fois parce que j'avais apprécié le remake du 2.



Pour faire simple, j'ai trouvé la démo de qualité. Tout comme l'avait fait le 2 (encore lui), il n'y a rien à dire sur la forme : le gameplay est bon et les graphismes sont très propres.



NEANMOINS, quelque chose me chagrine, j'ai vraiment l'impression de jouer à RE2 Remake.

Certes le 2 et le 3 à l'époque avait également le même moteur graphique, et étaient sortis avec peu de temps d'intervalle mais la, quelque chose me dérange.



Le remake du 2 est sorti 20 ans après l'original, et que ce soit graphiquement ou dans le déroulement du jeu (de ce que j'ai compris, ne l'ayant pas fait), il y avait eu un travail de refonte COLOSSAL effectué par CAPCOM. Je ne doute pas que ce travail ait été effectué pour le remake à venir.



Après avoir fait 3 run du 2, je n'ai pas du tout la même attirance pour ce nouveau remake.

Tout simplement parce que j'ai l'impression que les nouveautés sont trop peu nombreuses et que le délai entre les sorties des 2 remakes est trop court (un an seulement !).



Je comprend que CAPCOM ait besoin de faire rentrer l'argent, je ne doute pas un instant sur le fait que le jeu soit bon à sa sortie mais l'effet de surprise / l'excitation n'est plus du tout la même.



Il est d'ailleurs facile d'imaginer que CAPCOM travaillent sur de nouveaux remakes (CODE VERONICA et RE4 SVP).



Je trouve simplement dommage que les 2 remakes se ressemblent tant (la forme et le gameplay sont quasi identiques), comme à l'époque de leur sortie originale me direz vous....



Pour conclure sachez que ce petit avis n'a pas pour but de critiquer bêtement et gratuitement un jeu attendu par beaucoup, qui sera j'en suis certain plus que bon, mais simplement de vous faire part de mon ressenti : le jeu ne semble pas apporter grand chose après son petit frère (si ce n'est la fameuse présence du Nemesis).



Bonne fin de journée à tous !



Amicalement,