Nombre de participants : 9Vous arrivez à North Island. Les habitants sont déjà infectés. Vous rentrer dans les maisons à la recherche d'une arme ou de vivre. Rien dans la première...rien dans la deuxième... Les maisons dans cette rue semblent avoir été pillées. Il vous faut changer de rue. Mais laquelle prendre...? La rue "Fort Knight" ou la "Rue de L'Apex"... ?Les entrepôts grouillent de gens infectés. Mais peut-être il y a t'il des choses intéressantes à l'interieur ?Désirez-vous aller vers l'entrepôt ou prendre la direction opposée et aller vers la plage ?Vous voilà dans une forêt. L'ambiance est assez lugubre. Le silence est pesant...Vous entendez tout de même des craquement un peu plus loin. Voulez-vous allez vers les bruits ? Ou voulez vous continuez à explorer la forêt ?...Survivants restants : 9

posted the 03/18/2020 at 10:31 AM by zaryuki