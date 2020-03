Divers

Et si on jouait à un jeu en ces temps de confinement (pour ceux qui le sont ?)Le spitch : Un virus mortel se répand et il ne reste plus grand monde. Une lutte acharnée entre les derniers survivants fait rage. Qui sera l'ultime survivant ? Pourra t'il trouver un vaccin ?Si des gens trouvent ça fun, dites "je participe" ainsi que l'endroit où vous souhaitez démarrer entre :-North Island-Middle Island-South IslandChaque jour, je dirais la suite pour chaque chemin emprunté par les personnes. Un peu comme "les livres dont vous êtes le héros" mais sans dés ni crayon.Bon courage. Et souvenez-vous : "Nous sommes en guerre".