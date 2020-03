Quelle journée ! 24 heures et plus de 6 millions d'entre vous sont tombés dans la Warzone. Merci ! Nous ne faisons que commencer.

Le lancement du Battle Royale free-to-play d'Activision est un véritable succès. Il écrase le record de Fortnite et Apex Legends. A voir sur la durée désormais.Fortnite (Epic Games) - 10 millions de joueurs en deux semainesApex Legends (Electronic Arts) - Un million de joueurs en une journée, 2,5 millions en deux joursCall of Duty : Warzone - Plus de 6 millions de joueurs en 24h