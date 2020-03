Le silence de Sony devient assourdissant, est-il le fruit d'une mutation du virus ou une nouvelle technique de marketing minimaliste ? Des "Insiders" de l’intérieur prétendent que Sony communiquerai par infrasons avec ses baleines et que ça serait la preuve que Sony serait encore Japonais. Vont-ils réitérer le coup de la démo payante ou juste se contenter de doubler Nvidia grâce à l'invraisemblable RT audio ? La folie de l'attente est elle contagieuse, rend elle agressif ? Vont-ils ressusciter WipeOut pour se faire pardonner ? tant de silence.. si peu de réponses.

Who likes this ?

posted the 03/07/2020 at 07:25 PM by missilegorbatchef