Bonsoir à tousC'est chaud cette guerre des terraflops sur Gamekyo j'ai lu un post twitter de Hugues Ouvrard ex boss Xbox France qui dit :Ce que disent les études vs le choix d’une nouvelle console:1. Quelle console aviez vous avant?2. Quelle console ont vos amis?3. Le prix4. Les exclusivités.Les 2 premières étant beaucoup plus importantes que les 2 autres. La puissance n’apparaît pas comme facteur.Bref faut des bons jeux et juste le confort de pouvoir jouer en 4k 60fps le reste ossef. Ah si une bonne instalation