prévu pour l'année prochaine

A Special Thank You From Obsidian

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui ont aimé se perdre dans la colonie d'Halcyon, Obsidian vient d'annoncer unet nous n'aurons pas à attendre longtemps pour mettre la main dessus puisqu'il est. Le studio a aussi tenu à particulièrement remercier ses fans, notamment ceux qui ont voté pour eux aux VGA. Plus de détails plus tard.