Et voilà Noël approche et les mers deviennent festives avec la nouvelle mise à jour du mois de décembre Sea of Thieves Festival of Giving ! Au programme de nouvelles quêtes, de nouveaux mobs ( seigneurs squelettes ) de nouveaux cosmétiques pour pour pirates, armes, animaux, bâteau etc... une introduction avec un tuto scénarisé ( je trouve ça dommage car le côté découverte sans être pris par la main n'est plus présent ) et une nouvelle île de toute beauté