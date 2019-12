Le Teasing continue pour le jeu Fairy Tail et les 3 derniers des 15 personnages jouables (Hors Saison Pass ?) ont été annoncée.http://www.jeuxvideo.com/news/1160571/fairy-tail-jellal-luxus-et-mirajane-rejoignent-le-casting.htmJellal : Chef de la Guilde Crime Sorcière et Love Intest d'Erza.Mirajane La Démone : Mage de Rang S de Fairy Tail.Et le Meilleur pour la Fin ! Luxus Chasseur de Dragon de Foudre !Je crois qu'on as tout le monde et je suis assez satisfait du Casting même si je comprend toujours pas pour Ichiya, je pense que les persos comme Cobra serons en DLC. Et que Makaroff et Malvis serons jouable dans le Fairy Tail 2/3 quand ils sortirons.