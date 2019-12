- Journaliste : Le portfolio des Xbox Game Studios comprend maintenant 15 studios first party - dont sept ont été acquis depuis 2018, et deux autres ont été construits à partir de zéro. Comment Microsoft s'y prend-il pour assurer cette croissance à l'approche de 2020 ?





- Matt Booty : Vous savez comment fonctionne un réacteur nucléaire, non ? Vous prenez tout cet uranium, vous le mettez ensemble, et à un moment donné, il se met à produire spontanément de l'énergie, n'est-ce pas ?



Quand nous pensons à ces 15 studios que nous avons maintenant… nous avons entrepris ce travail de collaboration avec de nouveaux créateurs et nous nous sommes efforcés de tous les intégrer. Vous vous réveillez un jour et réalisez que vous avez atteint cette masse critique; que ce réacteur nucléaire commence à s'illuminer. La question qui se pose maintenant est de savoir comment faire en sorte que nous puissions aller de l'avant et utiliser cela pour aller de l'avant.





- Journaliste : Je suis sûr que si vous demandiez à nos lecteurs, ils répondraient quelque chose du genre "plus de jeux de first party, s'il vous plaît !"





- Matt Booty : Nous nous sentons vraiment bien à l'approche de 2020. Notre objectif est d'être en mesure de sortir un jeu tous les trois ou quatre mois environ. Nous avons un peu de travail à faire pour y arriver. Ce ne sera pas parfait, mais nous en sommes plus proches aujourd'hui qu'on ne l'était [hier]. C'est pourquoi nous nous sentons vraiment bien à l'aube de 2020 - et à l'approche du projet Scarlett - avec notre catalogue de lancement.





- Journaliste : La stratégie de Microsoft a-t-elle changé en ce qui concerne l'investissement dans les studios first et tiers party ? On a l'impression que Microsoft s'est plus tourné vers le premier au fur et à mesure que la génération actuelle se terminait.





- Matt Booty : Je pense que nous nous sommes certainement sentis plus confiants et fiers de pouvoir parler de first party dernièrement. Cependant, je pense qu'il est super important de se rappeler que les jeux arrivent sur Xbox à travers trois voies. Il y a donc les Xbox Game Studios ; c'est nos first party. Il y a nos tiers party, et nous avons un volume énorme de contenu provenant de partenariats avec les tiers - et cela comprend des choses comme nous l'avons annoncé à l'X019, avec des séries comme Yakuza, Kingdom Hearts, et Final Fantasy qui arrivent sur Xbox. Et puis il y a cette troisième voie de contenu, qui passe par l'ID@Xbox ; je suis toujours étonné par ID@Xbox, ils mettent ces bandes-annonces de montage qui durent 20 minutes [rires]. Je suis époustouflé par le succès que nous avons eu avec ce programme.



Je ne pense pas qu'il y ait eu un changement.... personne, du moins à Redmond, ne dirait : "Oh, nous sommes passés de tiers à first party". Sarah Bond, qui dirige notre équipe de tiers, travaille jour après jour avec nos partenaires tiers. Si vous assistiez à une réunion à Redmond, je pense que vous entendriez autant parler de first party, de tiers et d'ID@Xbox. Nous considérons tout cela comme notre flux de contenu. Je pense que c'est juste que, dernièrement, nous nous sommes sentis un peu plus fiers d'avoir parlé de ce qui se passe avec nos first party.





- Journaliste : C'est formidable de voir des studios comme Obsidian et Ninja Theory annoncer de nouveaux titres aussi rapidement après leur acquisition. Comment Microsoft travaille-t-il avec ces studios pour minimiser les perturbations et lancer des projets ?





- Matt Booty : Je pense qu'il y a différentes catégories, pas vrai ? Donc, avec quelque chose comme The Outer Worlds, c'est un jeu qui a évidemment pris plusieurs années à se mettre en place - c'est, pour la plupart des intentions et des objectifs mis en place bien avant la finalisation de l'acquisition. Ce que je dis à Obsidian c'est : "Félicitations. Beau travail." Nous sommes heureux que l'acquisition n'ait pas causé de contretemps dans ce projet.



Mais à l'autre bout du spectre, je pense qu'il y a des choses comme Wasteland 3 d'inXile, où l'acquisition a eu un impact absolu sur ce que nous avons pu faire avec ce titre. Même s'ils l'avaient en développement avant l'acquisition, nous avons pu leur donner plus de ressources, plus de soutien et, en fait, plus de stabilité et de temps.



Nous avons été en mesure de dire : " Wow, cette chose a l'air géniale ! Vous savez quoi ? On va s'y mettre. Détendez-vous et prenez le temps dont vous avez besoin. Rendons ce truc cool." (...) Si tu parlais à Brian, il te parlerait de la façon dont nous avons pu les aider à analyser ça.





- Journaliste : Oh, il l'a certainement déjà fait !





- Matt Booty : [Rires] Ouais, Brian peut en parler. C'est un bon parleur.





- Journaliste : Vous avez dit qu'il y aurait d'autres annonces de jeu avant la fin de l'année. Qu'est-ce qui a motivé la décision de continuer à révéler de nouveaux projets et de soutenir la Xbox One, sachant que le Project Scarlett va se lancer fin 2020 ?





- Matt Booty : C'est intéressant que vous abordiez ce sujet. Je pense que nous voulons que les gens se sentent à l'aise d'investir dans une Xbox. Et cela signifie que, que vous achetiez ces vacances une Xbox One S ou bien qu'à l’automne 2020, vous achetiez une Scarlett - vous vous sentirez à l’aise de toute façon. Le catalogue de jeu dans lequel vous investissez ira de l'avant [avec vous] (rétrocompatibilité), de sorte que vous n'ayez pas besoin de sentir que vous faites un choix entre générations, n'est-ce pas? Je pense que c'est vraiment important pour nous.





- Journaliste : Quand vous parlez de catalogue de jeu qui va de l'avant avec vous, pouvons-nous raisonnablement nous attendre à ce que le Project Scarlett ait le plus grand line-up de lancement de tous les systèmes Xbox ?





- Matt Booty : J'apprécie que vous le décrivez comme ça, et je pense que c'est comme ça qu'on voit les choses. Nous voulons - quand vous investissez dans Xbox - savoir que vous apportez ce catalogue de jeu avec vous. C'est pourquoi nous pensons que nous avons un avantage avec le Project Scarlett, parce que notre but est que tout jeu qui tourne sur une Xbox One fonctionne sur Scarlett. Vous ne portez pas sur un autre système d'exploitation ; vous ne portez pas sur une autre API graphique ; vous ne faites qu'exécuter un jeu Xbox, non ? Nous espérons donc que cela représente un avantage considérable pour notre catalogue de jeu de lancement.





- Journaliste : Devrions nous supposer que des titres comme Grounded, et tous les autres jeux Xbox first party qui sont annoncés avant cette fin de l'année, seront aussi jouables sur Project Scarlett ?





- Matt Booty : Oui. Oui. A 100%.





- Journaliste : Cela vaut-il aussi pour les titres tiers ?





- Matt Booty : Titres tiers - Je ne peux pas.... Je ne veux pas répondre pour eux, parce qu'ils peuvent choisir de faire des choses différentes. C'est pourquoi je pense qu'il est si important pour nous d'avoir les Xbox Game Studios, parce que cela nous permet de développer du contenu qui, de manière prévisible et cohérente, sera aligné avec nos autres services et avec notre matériel. Cela signifie que les fans qui investissent dans Xbox peuvent compter sur quelque chose, en termes de contenu et de hardware.





- Journaliste : Microsoft a créé un nouveau studio first party appelé The Initiative en 2018 et nous n'avons pas encore appris sur quoi il travaille. Est-ce que le studio est en veilleuse pendant que....





- Matt Booty : Ils ne sont pas en veilleuse ! [rires]





- Journaliste : C'est comme si c'était le cas pour nous.





- Matt Booty : C'est probablement le cas pour vous. Mais ils ne sont pas en veilleuse, si vous avez vu la quantité de courriels que je reçois...





- Journaliste : Diriez-vous que The Initiative se positionne comme un pilier central de la structure Xbox Game Studios, aux côtés de 343 Industries, Playground Games, Rare, et The Coalition ?





- Matt Booty : Il y a des choses que vous pouvez savoir publiquement. Tout d'abord, nous avons été très ouverts à propos de certains des talents que nous avons embauchés - ce sont des talents plus âgés et expérimentés qui ont travaillé sur des AAA. Je pense qu'ils sont attirés par ce que fait Darrell Gallagher là-bas. Il a un beau pedigree et je dirais juste : Restez à l'écoute ! C'est quelque chose dont nous allons parler davantage à l'avenir. Nous sommes dans une excellente position - nous n'avons pas à parler de tout aujourd'hui.





- Journaliste : Juste avant de finir, pensez-vous que je serai à la maison en train de jouer Halo Infinite sur Scarlett au même moment l'année prochaine ?





- Matt Booty : Errr, qu'est-ce que c'est que—



- Microsoft PR : Nous n'allons pas parler de dates de sortie aujourd'hui !



- Matt Booty : Ouais, on ne parlera pas de dates de sortie aujourd'hui [rires].

La même interview où le responsable des Xbox Game Studios a adressé àson souhait de “” :