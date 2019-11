salut jai une question pour les oracles de gamekyo,je viens de voir sur origin sur pc que Anthem etait a 15 dolls, pour les soldes du blackfriday.



Sachant que le producteur , et 2-3 mecs importants se sont barré de bioware, sachant aussi que EA souhaite se rapprocher de steam.

Et que en ce moment on sait qu'il se passe quelque chose sur anthem , des gens retravaillent dessus, chez Ea comme chez bioware, et vu le bien que le free to play/passage a steam a fait a destiny 2, serait il surprenant de voir anthem devenir free to play sur steam, avec un battle pass payant et cosmetique voir plus en store??



et ma question est , estce que je fais le pigeon, et apres tout cest que 15 balles,(10 euros jimagine) ou est ce que jattend et eventuellement le jeu pass pas f2p et jai raté une occasion de jouer a un remake de phantasy star online ?