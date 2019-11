Salut à tous. Petit article pour avoir votre avis si le futur Half life Alyx sera porté sur PS VR dans le futur. Perso je pense que oui, le PS VR étant le casque VR le plus vendu à ce jour. Je pense qu'un portage est possible sur PS4 voir PS5 sachant qu'il sera compatible avec celle ci. Qu'en pensez vous?

posted the 11/25/2019 at 04:13 AM by kenchansenpai