Incroyable jeu. Magnifique. Encore des frissons à ce jour. Une claque graphique sur play3.En termes de divertissement pur et sans prise de tête, je pense que Uncharted 2 est la plus grande réussite de Sony ces dix dernières années. Bien sûr, God of War et autre Last of Us sont d'excellents jeux. Mais en ce qui concerne l'aventure, le grand spectacle, Uncharted 2 est toujours inégalé.Et c'est un peu le problème de cette licence. Le deuxième épisode a mis la barre si haute... Je considère UC3 et UC4 comme de bons jeux, mais clairement pas dans la même catégorie que UC2.Le niveau du train est toujours un chef d'oeuvre dix ans plus tard.