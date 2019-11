Voilà une série retracent une partie de l'histoire Hernán Cortés. Je vais pas rappeler ses fait d'armes mais avec juste 500 hommes et d'autre indiens ils ont réussi à renverser un empire. La serie démontre bien qu'il n´y avait pas que l'or qui alimentait les pensées et la conduite de Cortés loin de là. À voir sur amazon prime [/img]

Like

Who likes this ?

posted the 11/22/2019 at 07:41 PM by armando