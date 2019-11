Les codes exclusifs aux versions Kickstarter et PayPal, l'OST du jeu, l'artbook et des fonds d'écran (tout cela en fonction de votre contribution) sont désormais disponibles sur votre compte Fangamer Shenmue III. Source : Facebook Shenmuemaster Enjoy

posted the 11/19/2019 at 01:01 AM by shima