Grounded le RPG / Survie de Obsidian serait plus profond qu'il semble le faire croire c'est via un article de PC Gamer qui on pu s'entretenir avec Adam Brennecke le directeur de Grounded.Il dit que quand on lui à proposer de faire un jeu de survie il n'était pas convaincu car il en existait déjà beaucoup sur PC et que ce n'est pas un genre qu'il l'intéressait il avoue même n'avoir joué à aucuns. Mais quand on lui à présenté le projet il a été convaincu par ce qu'il avait vu et les réponses de ses questions.Grounded est un jeu de survie dans un cadre atypique sur le concept même de la miniaturisation, on incarne un enfant ou un groupe d'enfants ( si on joue en Coop ) qui ont été miniaturisé et doivent se débrouiller seul dans un environnement naturelle et hostile au milieu d'insectes.Comme tout jeu de survie il y aura une gestion de la faim ainsi que de la soif ( mais celle-ci ne sera pas pénalisé au point de mourir ) il faudra donc trouver de quoi manger en embrochant des insectes et trouver de quoi boire en observant l'environnement et les goûtes d'eau perler sur des brins d'herbes.Dans Grounded tout ce que vous voyez est interactif d'une manière ou d'une autre...Adam Brennecke dit que toute l'herbe que vous voyez, tout le feuillage, toutes les roches peuvent être utilisées pour la fabrication. Grounded présente un sens aigu du poids et de la physionomie, exprimée à travers de petits détails tels que la façon dont votre personnage tient un morceau de "bois" ou un brin d'herbe après l'avoir coupé, il sera possible d'empiler des bouts de brins d'herbes sur nos épaules au lieu d'augmenter simplement un numéro nôtre inventaire ces objets seront physiques. Vous pourrez lancer tout ce que vous tenez également, comme votre hâche, ce qui permet une attaque à distance efficace et donne également l'impression que ces objets sont plus réels.Grounded se jouera à la première personne mais il sera également possible de switcher en mode 3ème personnes, les effets de lumières comme les rayons du soleil traverseront les brins d'herbes et les feuilles ce qui donnera un cachet visuelle au jeu. Grounded reste un projet d'envergure créer par une petite team de 13 personnes qui resteront à l'écoute de la communauté quand le jeu se lancera en Game Previews en 2020.Les insectes qui peuplent le monde de Grounded détermineront à quel point il est intéressant de jouer à long terme.Grounded a un immense et énorme écosystème d'insectes qui vivent et survivent comme nous. ls font tous leurs propres vie. Il y a des centaines et des centaines d'insectes dans ce monde. Obsidian veulent rendre le monde très crédible les insectes se comporteront comme dans la vie réel, Les fourmis vivront en colonie, elles utilisent des phéromones pour communiquer entres-elles et rapporter de la nouriture dans leur fourmilière. les abeilles iront chercher du pollen dans les fleurs...Obsidian souhaite également mettre en avant les possibilités de jeu émergent, il sera possible par exemple d'attaquer une fourmi pour l'enrager, puis courir vers une araignée pour qu'elles se battent l'une contre l'autre. Les araignées représente une grande menace il faudra avoir du bon équipement pour les vaincres, elles dorment la journée et sortent la nuit. Les araignées et certains insectes vont essayer de vous tuer, tandis que d'autres, comme les fourmis, sont neutres à moins que vous ne les attaquez. Avec Grounded, la promesse la plus ambitieuse d’Obsidian est de pouvoir influer de manière significative sur l’environnement et sur le comportement des insectes pendant que vous jouez. Brennecke a donné l'exemple des coccinelles qui chassent les pucerons pour se nourrir. Par conséquent, si vous éliminez les pucerons d'une zone de la carte, les coccinelles modifieront leur comportement pour compenser.Le jeu est encore en développement et il reste beaucoup d'éléments à intégrer. Il n'y a actuellement aucun système de "faction" qui dicte, par exemple, à quel point une colonie de fourmis vous aime. Actuellement, vous ne pouvez pas gagner d’insectes pour devenir votre allié, mais c’est quelque chose que Obsidian souhaite explorer pour le futur. Obsidian pense également que pouvoir apprivoiser, chevaucher des insectes comme des abeilles serait intéressant. Pour le moment le jeu n'a pas de cicle Météorologique intégré juste un cycle jour / nuit.Plus on se développera et on construira et plus les insectes nous verront comme une potentielle menace pour l'environnement et plus les insectes deviendront hostiles, Construire une base sera donc important afin de se protéger, certains insectes auront des objectifs différents, des insectes voudront simplement détruire nôtre base et d'autres voudront nous manger. Grounded n'est pas simplement un jeu de survie bac à sable. C'est un jeu Obsidian, il contiendra une histoire qui vous guidera dans une aventure et vous donnera une raison narrative d'explorer de nouvelles parties du jardin.Ce qui ne veut pas dire que le jeu sera strictement linéaire, Mais aura des composantes de Metroidvania pour débloquer des outils qui nous donneront accès a d'autres zones. Par exemple, une partie de la cour est recouverte de "brume", qui se trouve être du désherbant, dans lequel vous aurez besoin d’un masque à gaz pour progresser à l'intérieur. Grounded possède un arbre de technologie assez vaste, C'est quelque chose dont Obsidian est assez fiers, et c'est ce qui rend le jeu différent de la plupart des jeux de survie.