Points forts

Points négatifs

Conclusion

Quelle beauté, quel plaisir, quelle fraicheur ! Je ne comprends pas du tout les, notamment presse française. Le jeu aensur metacritic, et cela reflète déjà mieux laCe jeu peut paraître bizarre et peut-être limité, mais il s'agit là d'une belle expérience, un peu comme avecou. Je pense que les gens / testeurs sont trop exigeants pour un jeu à 30 €.- Jouabilité excellente- Très beau esthétiquement mais aussi techniquement- Un côté "artiste" très plaisant- Original- Musiques agréables- Personnages attachants : le héro, mais aussi les génies que l'ont crée- Le jeu a une âme !- Des énigmes, un gameplay assez varié (plate forme, escalade, etc...), ce n'est pas que du dessin- Le jeu se renouvelle complètement aux 2/3 du jeu- Un jeu de cette qualité pour 30 € seulement ! (environ 8H de durée de vie)- Un mode VR qui est un petit plus magnifique- Il aurait pu avoir quelques énigmes plus difficiles- Peut paraître un peu répétitif dans sa première moitié, le jeu n'est pas fait pour faire de longues sessions- Pas fait pour tout le monde (joueurs de Call of s'abstenir)j'hésitais à l'acheter, mais je ne regrette absolument pas, les jeux comme celui là sont trop rares pour passer à côté. Une belle exclue Sony !