Bonsoir la troupe !



Non ce n'est pas le masque d'un membre de Slipknot. C'est juste Halloween et j'me suis fait un nouveau petit délire pour le coup:



Last Mask / Halloween









Je suis clairement inspiré par le nu-metal du type Korn, Pleymo, Limp Bizkit etc. D'ailleurs la fin pourrait faire penser à un groove de Limp Bizkit.





L'année dernière c'était cette video:





Now that you can't breathe











Cheers!