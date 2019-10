Journée très spéciale pour les Shamans en herbe, les éditions Kana annoncent "officiellement" leur direction concernant la (re)sortie du manga Shaman King ! Le ShamanFight ouvrira à nouveaux ses portes en France leAu menu :- Une édition "double" (surement un format silimaire à la nouvelle édition de "Slam Dunk")- Une édition avec des dessins retravaillée par l'auteur.- La vrai fin de la série enfin chez nous !- Le 1er tome et le dernier (avec la vrai fin) en sortie simultanée.- Des bonus dans chaque tome.- Des nouvelles couvertures créées spécialement pour la sortie (et réversible !). La collection proposera aussi une frise sur le coté ainsi qu'un logo sur la page de couverture avec un effet spécial.Le tome 1 de Shaman King Flowers, la suite directe de la série principale en Mars 2020 ! La série fait 6 tomes et les 4 premiers seront proposés en 2020 !La série s’achèvera ensuite en 2021 avec les tomes 5 & 6… suivi d’une autre annonce !Kana qui disait encore il ya quelque mois que c'était "mort" concernant la vrai fin chez nous a du sentir la money ! Et tant mieux pour nous ^^.https://www.kana.fr/annonce-manga-2020-le-grand-retour-de-shaman-king/#.XbmlG69Cepo