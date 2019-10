Je rattrape "enfin" mon retard sur les Far Cry, après avoir torché le 3 dans tout les sens du terme (finis à 100 % quoi) et que j'ai surkiffé. Du coup je me suis attaqué hier à Far Cry 4, que j'aime plutôt bien pour l'instant MAIS car oui il y'a un mais...Tout dans ce jeu me rappelle Far Cry 3... Le gameplay, les ennemis, le fait de dépecer les animaux, les armes etc... Limite c'est le 3 mais en Himalaya et avec d'autre perso. Et c'est pour moi son plus gros défauts, j'ai beaucoup de mal à le considérer comme un véritable quatrième épisode mais plus comme un Far Cry 3 ++ ou Far Cry 3.5...En plus de ça, l'histoire est clairement en dessous de celle du 3, Pagan Min n'est pas aussi ouf que Vaas et les personnages secondaires, là où ils étaient pour la plupart réussi dans le 3 sont pas très intéressant dans celui là.L'arsenal aussi sens clairement le réchauffer, avec même des armes signature repris du 3, franchement Ubi merde quoi ! Après ya quand même des trucs que j'aime comme Kyrat que je trouve magnifique clairement, les animaux super bien fait, les rhinos sont oufet j'ai l'impression qu'il est aussi un peu plus corsé que le 3, le premier camp j'ai eu du mal là où le 3 j'ai fait ça en deux sec ( je joue en difficile) et les nouveaux ennemis comme les chasseurs par ex sont assez compliqués.Mais le reste (tour radio/prise de camps/ gameplay) trop similaire à Far Cry 3 putain, c'est franchement dommage...Je vais continuer car j'aime quand même assez bien le jeu mais je pense pas qu'il aura ce statut de jeu culte comme le 3 pour moi, c'est dommage d'avoir repomper à ce point le 3 ème épisode, en plus comme je dis, l'histoire est pas très intéressante à suivre, et toute ces connerie de collectible à ramasser dans la Map au secours quoi, y'en avait déjà pas mal dans le 3 mais là c'est encore pire. 150 fiches de propagande/ les masqués chelou là/ les moulins à prières, non mais stop les gars avec le remplissage...