Voilà ca sortira en Espagne le 27 novembre 2019 le premier box contiendra 28 épisodes, sans aunce censure. Le format original sera préservé pas de 16/9, et bonne nouvelle pas de DNR pour adoucir l'image, pas de modification dans les couleurs et pas d'effet fantome (gosthing) image en 1080P son DTS HD (jap inclu). Pour compléter toute la saga de dragon ball faudra déboursé environ 400 euros.



Plus d'info ici



https://areajugones.sport.es/anime/asi-sera-el-blu-ray-de-dragon-ball-imagen-audio-portadas-y-mas/