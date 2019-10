Bonsoir ! Nouveau top 10 après celui des niveaux de désert que je préfère dans le JV, voici un top 10 de mes mondes ouvert préféré (en tout cas pour l'instant) j'ai pas joué à tout encore x)



10 : Assassin's Creed Brotherhood



Un de mes AC préféré, j'ai vraiment beaucoup aimé surtout que je connaissais pas du tout la licence. J'ai adoré l'ambiance de la Renaissance italienne, les musiques vraiment splendide, et les combats contre les Borgias étaient vraiment fun. Puis Ezio a une classe folle sérieux ! L'histoire est pas très intéressante malheureusement mais l'époque traversée est bien retranscrite et il y'a pleins de choses à faire dans ce jeu, j'ai notamment adoré les Tanières de Romulus.







9 : Fable 2



Alors même si c'est plutôt un semi open world plutôt qu'un "vrai open World". Je le met quand même dans ce classement. J'ai adoré l'ambiance absolument délicieuse qui se dégage du titre, bourré d'humour, les interactions sociales vraiment sympa. Le fait d'avoir une maison, familles est juste géniale je trouve. Puis c'est tellement beau et ce même encore aujourd'hui, ce jeu à une ambiance unique qu'on ne retrouve pas ailleurs.







8 : Batman Arkham City



Le chevalier noir se trouve à la huitième place ! Mon Batman Arkham préféré pour l'instant, on verra le prochain. L'ambiance d'Arkham City y est fabuleuse, surtout que la formule évolue vraiment par rapport à Asylum. J'ai absolument tout aimé dans ce jeu. Les combats plus dynamique, le monde ouvert ou on peut s'y balader, les quêtes annexes dont certaines vraiment cool, et l'aventure principale qui est juste géniale ! Les environnements traversés dans ce jeu sont marquant. (Musée/Aciérie) etc...







7 : Red Dead Redemption



Ambiance western cette fois ci avec le grand, très grand Red Dead Redemption ! ( pas encore fait le 2) Que dire.. l'ambiance est monstrueuse, on s'y croirait vraiment. Rockstar sont les maîtres niveaux immersion. Les balades à cheval au soleil couchant, les bagarres dans les saloon, les règlements de compte à coup de flingues dans le citron. Et que dire de l'histoire ? Et de l'écriture absolument magistrale. Du très grand Rockstar !







6 : Far Cry 3



Bienvenue dans la jungle ! Un excellent Far Cry, j'y ai trouvé du fun tout le long, que ce soit les captures de camps, ou même l'aventure principale très réussi. Et que dire du méchant très charismatique. J'ai adoré fouiller de fond en comble cette jungle afin d'en dénicher tout les secrets. Me battre avec des panthères ou autre tigres, me faire surprendre par un crocodile qui m'attendait sagement au bord de l'eau... Bref, une jungle belle, intéressante (malgré trop de remplissage) et dangereuse à explorer !







5 : Zelda Breath of The Wild



ZBOTW arrive à la cinquième place. Une contrée immense à explorer, le fait d'être livré à nous même et de nous démerder, j'ai juste adoré ! Au début c'est limite de la survie même, avec nos armes tout pourries x) Le monde proposé regorge de secret à dénicher, de lieux à explorer, et surtout variés ! Bref, une aventure avec un grand A, puis la variété au niveau du gameplay est juste dingue quoi !



4 : Subnautica



Vous vous attendez pas à celui là pas vrai ? :P fan de fond marins et d'exploration marine depuis tout gamin, je me devais de le mettre ! Explorer les fonds marins c'est juste génial, ajouter à cela des très jolis graphismes, et un aspect survie ultra poussé (faim/soif/réserve d'oxygène) puis tout ces poissons à l'écran quoi juste wouah. Sans parler que de nombreux danger nous guette, notamment l'exploration des abysses qui fait vraiment froid dans le dos brrr... Je vous le recommande à 2000 % pour ceux qui aiment les fonds marins.







3 : TES V Skyrim



Comment ne pas le mettre ? Skyrim c'est juste le jeu qu'il faut avoir joué au moins une fois dans sa vie. L'exploration de Bordeciel est juste fabuleuse, des tonnes de quêtes, d'armes, d'armures, de races, de lieux différents. Des cryptes Draugr à explorer, des donjons Dwemers, repaire de bandits etc... Skyrim, je vous apprends rien c'est un jeu de rôle à faire absolument.







2 : The Witcher 3 Wild Hunt



Médaille d'argent pour le sorceleur ! Pas grand chose à dire que vous savez pas déjà. Des immenses cartes à explorer, des villes gigantesque (Novigrad) quoi. Des monstres tous plus dégueulasse les uns que les autres, un bestiaire riche, un monde crédible, sombre et mature, une écriture maîtrisée, des DLC qui défoncent ! Que de qualité pour ce grand, très grand RPG. Puis les quêtes annexes, j'en ai jamais vu d'aussi bien écrite pour l'instant et surtout aussi intéressante à faire. Certaines sont tellement géniales sans déconner j'ai rarement vu ça !







1 : GTA V



La médaille d'or revient pour moi à GTA V ! J'ai longtemps hésité avec TW3 mais mon verdict est tombé. GTA V quoi, ya pas grand chose à dire encore une fois. Des tonnes d'activités, une histoire très bien écrite est intéressante à suivre, des personnages charismatique (Trevor quoi ! ) Des centaines de véhicules, bateaux/avions sous marins moto hélicoptères etc) juste un jeu parfait pour faire le con aussi. Je le relance encore très régulièrement ne serait ce que pour m'y balader ou faire le bordel dans la ville. Puis la mer est tellement bien faite ! Combien de fois je perds mon temps à juste regarder les vagues. C'est clairement mon open world préféré, j'attends le 6 avec une impatience assez démesurée...







Ainsi s'achève mon top ! Je vous cache pas que ça a pas été évident à faire. Alors j'ai encore du très lourd en open World que j'ai pas fait encore. Les derniers AC/ Spider Man/ Les derniers Far Cry, Dying Light etc... Bref nul doute que ce top changera sûrement dans le futur...