On le sentait un peu venir avec son absence au State of PlayOriginellement annoncé pour 2019, Iron Man VR se voit daté aujourd'hui dans le cadre du Comic Con de New York...Mais reporté a 2020C'est leprécisément qu'on pourra se prendre pour l'Avengers Boite de Conserve casque VR sur le nez.Le jeu développé par Camouflaj pour le compte de Sony Interactive Entertainment sera une exclusivité PlayStation VRMAJ 22H15 :Publication d'un "Story Trailer"