Ça fait quelques mois que je me repasse toute l'oeuvre de Naoki Urasawa, et après un peu plus de 20 jours à base de 1 tome de lu par jour, je suis arrivé au bout de 20th Century Boys, et que dire c'est un des meilleurs mangas que j'ai lu, pour moi c'est au dessus de Monster, au départ tu te dis que le pitch est très simple, vu mille fois etc mais c'est tellement bien mené que tu dévores l'histoire, ce sens du flashback, ce jonglage entre les différentes époques, les thèmes abordés, les personnages (Mention spéciale à Otcho, la classe suprême !) ! Beaucoup d'émotions dans ce manga quand même, et une des meilleures écritures que j'ai vu également, en un mot un CHEF-D’ŒUVRE, le manga en soit est parfait mais quand je vois certains manga qui sont magnifiés par les adaptations animes, je serais curieux de voir ce que ça pourrait donner !En bonus ! Une musique qui est beaucoup évoqué dans le manga et qui est là chantée par Naoki Urasawa himself ! Attention pour ceux qui ne l'ont pas lu il peut avoir des spoils dans les images de la vidéo youtube !