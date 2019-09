bon depuis l’année dernière et que je sais que cette année j'ai a ma dispo un pc gamer (gtx 1080/ryzen 1600) ,j'avais comme projet de vendre ma One X et de patienter jusqu'a la sortie de la scarlett avec ce pc gamer pour choper le max de tune possible sur ma one X ,et la j'ai vu les prix sur lbc 250€ avec jeux ,sachant que je vais devoir me racheter une manette One si je veux jouer sur ce pc vous pensez que ca vaut toujours le cout de vendre pour moins de 250€ ? (ouep jai plus de jeux physique moquez vous ^^)



A votre avis combien je pourrais en tirer a l'approche de la sortie de la scarlett?